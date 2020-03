An Dienstag sind Schulen und Kitas zu

Wartburgregion. Das Landratsamt bestätigte am Freitag zwei Verdachtsfälle am Abbe-Gymnasium in Eisenach. Ab Dienstag sind alle Schulen und Kitas bis 17. April zu.

Ab Dienstag, so hat es das Thüringer Bildungsministerium festgelegt, sind Schulen und Kindergärten in Thüringen bis 17. April geschlossen. Bisher gab es in den Schulen, darunter in der Oststadtschule Verhaltenshinweise (Foto) für Schüler. Am Freitag waren nach Informationen der Zeitung bereits zwei Schulen von Einschränkungen betroffen. Im Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach lagen zwei Verdachtsfälle bei Kindern vor, wie das Landratsamt bestätigte. Im Ruhlaer Gymnasium sollen drei Klassen vorsorglich nach Hause geschickt worden sein.