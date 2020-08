Anfragen von Eisenacher Bürgern auch online möglich

Einwohneranfragen können jetzt in Eisenach online an die Stadtverwaltung gestellt werden. In der Sitzung des Stadtrats ist es dann möglich, persönlich Nachfragen zu stellen. Aktuell tagt der Stadtrat in der Werner-Aßmann-Halle. (Archivbild)

Einwohneranfragen können ab sofort online gestellt werden, heißt es aus dem Rathaus in Eisenach. Möglich ist das über die Webseite der Stadt. Das Onlineformular wird direkt auf der Webseite ausgefüllt und abgeschickt.

Nachfragen können direkt in der Sitzung gestellt werden

Bei jeder Anfrage sind bis zu fünf Fragepunkte möglich. Wichtig ist, dass der Stadtrat für das Thema zuständig ist. Die Fragen müssen spätestens 15 Kalendertage vor der Stadtratssitzung schriftlich im Büro des Stadtrates vorliegen.

Für die Sitzung am 22. September können bis zum 7. September Fragen eingereicht werden – sowohl online als auch per Post an Stadtverwaltung Eisenach, Büro des Stadtrates, Markt 2, 99817 Eisenach, oder per E-Mail an stadtrat@eisenach.de.

Es gibt jeweils eine schriftliche Antwort. Diese soll bis einen Tag vor der Stadtratssitzung vorliegen. Sollte die Frist nicht einzuhalten sein, erhalten die Fragesteller eine Begründung und die Antwort bis zur nächstfolgenden Sitzung.

In der öffentlichen Stadtratssitzung werden die Einwohnerfragen zudem öffentlich und in der Reihenfolge des Eingangs beantwortet. Sollten Nachfragen erforderlich sein, können die Fragesteller in der Sitzung bis zu zwei Zusatzfragen stellen.

Das Formular für Bürgeranfragen gibt es auf www.eisenach.de/rathaus/buergerbeteiligung/einwohnerfragestunde-im-stadtrat.