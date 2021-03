Annahmestellen für Grünschnitt öffnen im Wartburgkreis

Die Grüngutannahmestellen öffnen ab 24. März wieder. Das teilt der Abfallwirtschaftszweckverband (AZV) mit. Es gibt zwei Ausnahmen: Die Annahmestelle in Gerstungen startet am 27. März und die in Langenfeld am 25. März.

Hingewiesen wird außerdem darauf, dass es aufgrund aktueller Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch kurzfristig zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. Dann werde der AZV auf seiner Homepage informieren.

Bürger und Bürgerinnen aus Eisenach und dem Wartburgkreis können während der Öffnungszeiten ihren Grünschnitt kostenlos anliefern. Pro Anlieferung sind bis zu zwei Kubikmeter möglich. Angenommen werden beispielsweise Strauch- und Baumschnitt mit einer Länge bis zu zwei Metern und einem Durchmesser von zehn Zentimetern, Obstgehölz- und Heckenschnitt sowie Weihnachtsbäume (ohne Schmuck). Auch Laub, Grasschnitt oder pflanzliche Friedhofsabfälle können abgegeben werden. Nicht zulässig sind unter anderem Baumstümpfe, Wurzeln oder Balken und Bretter.

Folgende Annahmestellen gibt es im nördlichen Wartburgkreis und in Eisenach:

-Großenlupnitz, Wertstoffhof, Am Kreuz: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Sonnabend von 9 bis 13 Uhr

-Gerstungen, Unterfeld: Sonnabend von 9 bis 13 Uhr

-Mihla, Deponiegelände, Auf der Struth: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr

-Creuzburg, Siloanlage Landwirtschafts GmbH, Bahnhofstraße: Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Stedtfeld, Kläranlage, Am Frankenstein, Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Schönau, Altes Heizwerk, Gothaer Straße, Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Treffurt, Agrargenossenschaft Normannstein, In der Falkneau: Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Behringen, Gewerbegebiet, Im Straßfeld: Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Werra-Suhl-Tal: Gelände der Schachtteiche, Dippacher Straße: Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr

-Ruhla, Am Wasserfall/Lange Wiese: Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr