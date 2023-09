Antikriegstag in Eisenach: Gewerkschafter ersehnt den Frieden

Eisenach. Zum Antikriegstag veranstaltete der DGB Wartburgkreis eine Kundgebung in Eisenach.

Der Antikriegstag am Freitag war für Michael Lemm vom Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes Grund, diesen Gedenktag mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, aber auch auf andere Kriege in der Welt, bei einer Kundgebung auf dem Markt zu würdigen. Sein Appell richtet sich an die Bundespolitik, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern. Das verlängere das Blutvergießen nur. Statt dessen sollen friedliche Ansätze einer Konfliktlösung präferiert werden. Dass die Menschen in dieser Frage nicht einer Meinung sind, zeigten die Gespräche unter den etwa 20 Kundgebungsteilnehmern.