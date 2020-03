In der Eisenacher Alexanderstraße findet sich diese Kennzeichnung einer Tempo-30-Zone. Die Bürger für Eisenach wollen mehr solcher Markierungen entsprechend der größer gewordenen Tempo-30-Zone.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anträge der Bürger für Eisenach sind nicht auf Tagesordnung

Der Hauptausschuss hat sich auf die Tagesordnung für den nächsten Stadtrat am 24. März verständigt. Vorgelegt wird der Haushalt für dieses Jahr. Außerdem geht um höhere Parkgebühren für die städtischen Parkhäuser und darum, was mit der Sporthalle/Berufsschule im Industriedenkmal O1 wird. Es zeichnet sich eine Mehrheit für den Neubau einer Sporthalle ab, bei zeitlicher Verschiebung der Berufsschule.

Nicht auf der Tagesordnung sind zwei Anträge der Bürger für Eisenacher (BfE). Einer betraf unentgeltliches Kurzzeitparken in der Innenstadt, ein weiterer die ausgeweitete Tempo-30-Zone in Eisenach. Die BfE wollen, dass auf weiteren Straßen eine große 30 aufgemalt wird – zur besseren Orientierung für die Autofahrer. Laut Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) fallen beide Anträge in ihre Zuständigkeit. Der Stadtrat könne dazu nicht entscheiden.