Antrag auf Neubau der Sportarena

Statt eine Sportarena im Industriedenkmal O1 zu bauen, so ist es Ziel der Stadtverwaltung, plädiert die SPD-Fraktion in Absprache mit der CDU für einen Neubau auf dem Erhardt-Platz gegenüber des O1. Kalkulierte Kosten: 24,3 Millionen Euro. „Für den Neubau der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle werden die in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes, die Schuldendiensthilfe des Landes, die Sportstättenförderung des Landes sowie die noch vorhandenen, für dieses Projekt bereits bereit gestellten Eigenmittel der Stadt verwendet, heißt es im am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung eingebrachten Antrag. Im O1 soll statt dessen ein Gymnasialcampus nach technisch modernsten Standards realisiert werden, der die kostenintensiven Baumaßnahmen an den beiden städtischen Gymnasien ersetzt und den städtebaulichen Missstand an dieser Stelle beseitigt.