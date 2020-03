Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krankenkasse AOK in Eisenach geschlossen

Die Geschäftsstelle der Aok Plus in Eisenach schließt wie alle anderen Filialen der Krankenkasse in Thüringen und Sachsen ab morgen ihre persönliche Kundenberatung. Die Gesundheitskasse, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, unterstützt damit die weltweiten Anstrengungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und medizinisches Personal, Praxen und Kliniken zu entlasten. Die Filialen sollen geschlossen bleiben, solange es die Situation erfordert. Die Filiale sei aber weiterhin erreichbar, Kundenanliegen würden bearbeitet.

Das Unternehmen verwies auf die Online-Geschäftsstelle, bei der einige Anliegen bearbeitet werden könnten wie auch auf den Briefkasten an der Hauptgeschäftsstelle in der Georgenstraße, der regelmäßig geleert wird. Bei weiteren Fragen gibt es auch die reguläre Servicenummer unter 08 00/1 05 90 00. Sie sei 24 Stunden erreichbar, so der AOK-Sprecher.