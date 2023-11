Appell aus Eisenach: Weitere Hilfe für Menschen aus Ukraine erbeten

Im April 2022 gab es den ersten Hilfstransport über die Partnerstadt Sarospatak in Ungarn in die Ukraine.

Eisenach/Sarospatak. Eine Delegation der Stadt Eisenach reist in die ungarische Partnerstadt Sarospatak, auch um die dortigen Aktionen zu unterstützen. Dafür wird Hilfe benötigt:

„Wir lassen unsere Freunde aus der Partnerstadt Sarospatak auch weiterhin nicht allein und unterstützen deren Hilfe für die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine“, sagen Victoria Bube vom Eisenacher Tennisclub und Jo West vom Gewerbeverein. In drei Wochen wird wieder eine kleine Delegation aus Eisenach nach Ungarn reisen, die beiden Genannten sind mit dabei.

Die beiden Vereine rufen deshalb ihre Mitglieder, aber auch alle anderen Eisenacherinnen und Eisenacher auf, die Spendenaktion der Stadt Eisenach für die Ukrainehilfe in Sarospatak zu unterstützen. Die Stadt Sarospatak liegt nur knapp 100 Kilometer von der Ukraine entfernt und hat viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Zudem aber gibt es auch regelmäßig Hilfstransporte in grenznahe Gebiete, die einst ungarisch waren, um die Menschen zu unterstützen. Vor allem ein Kindergarten und eine Schule werden regelmäßig unterstützt. Da gehe es weniger um Grundnahrungsmittel, aber beispielsweise um Schulmaterial, Feuchttücher, Windeln und vor allem auch um frisches Obst und Gemüse.

„Es ist den Ungarn eine Herzensangelegenheit, den Nachbarn in Not zu helfen. Wir wollen dies durch unsere Spenden weiterhin ermöglichen“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Und man wisse, dass „das Geld zu 100 Prozent an der richtigen Stelle ankommt“.

Eisenach und Sarospatak seien verbunden durch die heilige Elisabeth, da sei es selbstverständlich, diese Hilfe zu leisten und deutlich zu machen, so West und Bube, dass dieser Krieg mit all seinen Leiden für die zivile Bevölkerung sowie die Lasten, die dadurch die Freunde in Sarospatak zu tragen hätten, nicht vergessen seien.

Hilfe erbeten auf das städtische Spendenkonto: Stadtverwaltung Eisenach, IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 Stichwort: VW.10140.333333 Ukrainehilfe/Sarospatak