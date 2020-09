Aquaplex verlängert

Eisenach. Das Eisenacher Freibad bleibt länger als geplant geöffnet, weil so schönes Wetter ist.

Der Sommer geht in die Verlängerung, also geht das Eisenacher Freibad Aquaplex mit. Bei den aktuell angesagten Temperaturen und der Wettervorhersage hat die Einrichtung beschlossen, die Freibadsaison noch nicht zu beenden. Laut Mitteilung begrüßt das Freibad seine Gäste bei angenehmer Wassertemperatur nun bis vorläufig Freitag, 18. September, täglich von 9 bis 20 Uhr. Ist auch für das dann anstehende Wochenende eine positive Prognose in Sicht, bleibe das Freibad weiter geöffnet.