Der Wilhelmsthaler See ohne Wasser

Arbeiten am Parksee Wilhelmsthal

Wilhelmsthal. Wieder hat der Wilhelmsthaler See kein Wasser mehr.

Im Schlosspark Wilhelmsthal kommt es derzeit zu Ergänzungsarbeiten am Staudamm des Parksees. Bereits vor einigen Wochen wurde dafür vorübergehend das Wasser abgelassen. Nun wird im Auslaufbereich des Grundablasses eine Drainage eingebaut. Dadurch soll Sickerwasser abgeleitet werden. Zudem wird am Seeboden Pflanzenbewuchs entfernt, der sich nach dem Ausbaggern 2020 wieder gebildet hatte.

Die Arbeiten in Abstimmung mit den Wasserbehörden sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern, teilt die Thüringer Schlösserstiftung mit. Sobald die Witterung es zulasse, werde der See anschließend wieder mit dem Wasser der Elte angestaut. Der Wilhelmsthaler Parksee fungiert auch als Talsperre. Damit sind besondere Anforderungen an Sicherheit und Pflege verbunden.