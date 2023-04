Arbeiten am Skatepark an der Katzenaue Eisenach: „Der Beton ist da und ihr dürft mitmischen“

Eisenach. Susanne Krauss schreibt über soziale Teilhabe beim gemeinsamen Arbeitseinsatz im Skatepark an der Katzenaue

Sie ahnen gar nicht, wie produktiv die regelmäßigen Treffen der Zauberer von Ost sind, wenn wir uns über mögliche Themen für den Blog oder die Kolumne austauschen. Schnell sind viele Gedanken gefunden, bewundert, abgestimmt und notiert. Zusammen ist man eben oft einfach kreativer und produktiver als allein im stillen Kämmerlein.

Werden die gemeinsam erdachten, schönen und manchmal wilden Ideen dann noch in unseren Texten gezähmt und hiernach in die Eisenacher Welt geschickt, kann das Glück nur noch mit Resonanz aus der Leserschaft gesteigert werden. Tja, wie besingen es die fantastischen Vier? „Es könnt alles so einfach sein, ist es aber nicht.“ In Wahrheit ist es manchmal gar nicht so leicht, luftige Ideen in griffige Texte zu übertragen und damit den Weg von der Theorie in die Praxis zu gehen. „Nicht lange grübeln, einfach machen!“- wäre die heilsame Losung für jeden Schreiberling. In jenem Sinne unkompliziert und frei erschien der Aufruf von Skatern der Eisenacher Rollgemeinde vergangene Woche, wie eine befreiende Einladung zum praktischen Vollzug.

Bestes Wetter unterstützt die Freiwilligen des Arbeitseinsatzes an der Katzenaue. Foto: Susanne Krauß

„Der Beton ist da und du darfst mitmischen.“ Für einen Baueinsatz im Skatepark wurden freiwillige Helfer gesucht, die einfach nur Freude am Helfen mitbringen sollten. So klar, so einfach, so wirkungsvoll. Denn tatsächlich folgten diesem Aufruf am vergangenen Wochenende erstaunliche viele, vor allem junge Leute unterschiedlichster Herkunft, um gemeinsam mitzumischen. Bei schönem Wetter, guter Musik und vor allem mit vielen netten Leuten konnten alle, die kamen einen Beitrag zum Entstehen eines neuen Skateboard Obstacles leisten. Während die einen werkelten, Säcke schleppten und Beton mischten, brachten andere Getränke, Eis und gute Laune auf die Baustelle. Es wurde gearbeitet, gelacht, zwischendurch geskatet und dabei ein gemeinsames Projekt in die Wirklichkeit übertragen. So wurde dieser Arbeitseinsatz ganz nebenbei zu einer Art Event des freiwilligen Engagements für ein gemeinsames Ziel: Die Gestaltung eines Ortes der Begegnung in Eisenach, welcher durch eigene Ideen erdacht wird und durch eigene Arbeit Gestalt annimmt. Seit dem Arbeitseinsatz am Wochenende bedeutet „Mitmischen“ für mich eine Praxis sozialer Teilhabe, in der gemeinsame Ideen realisiert und Interessen begründet werden. Hier entstand eine einzigartige Atmosphäre, die allein durch Austausch, Spaß und Freude am Helfen entstanden ist. Hartmut Rosa, mein Lieblingssoziologe aus Jena, würde diesen Ort der Begegnung als Resonanzraum bezeichnen, weil man genau hier Gemeinschaft erleben kann.

Autorin Susanne Krauß Foto: Susanne Krauß

Solche Räume sind keine fertigen Produkte, die für bestimmte Zwecke genutzt werden, sondern Orte, die durch den sozialen Austausch entstehen und in der Gemeinschaft immer weiter entwickelt werden: Theoretisch durch viele, bunte Ideen und praktisch durch gegenseitige Unterstützung. Mögen noch einige Fortsetzungen folgen. Ich freu mich darauf, wieder mitzumischen.