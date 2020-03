Mit Beginn der Bauarbeiten an der Stützmauer an der Nikolaikirche wird dieser Teil des Nikolaitors für den Verkehr geschlossen. Autos können dann nur noch stadtauswärts durch das mittlere Tor fahren.

Eisenach. Im Zuge der Sanierung der Stützmauer an der Nikolaikirche ändert sich die Verkehrsführung. Das Nikolaitor ist dann nur stadtauswärts passierbar.

Arbeiten an Stützmauer beginnen im Mai

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Stützmauer an der Nikolaikirche wird die Verkehrsführung durch das Nikolaitor geändert. Autofahrer werden voraussichtlich ab Mitte Mai nur noch stadtauswärts durch das mittlere Tor fahren können. Stadteinwärts ist dann voll gesperrt. In dem Zusammenhang wird die derzeitige Einbahnstraße in der Nikolaistraße „umgedreht“. Die Nikolaistraße ist dann aus Richtung Schillerstraße befahrbar und nicht mehr aus Richtung Karlsplatz.

Das Tor nahe der Stützmauer, durch das man zurzeit noch von der Bahnhofstraße zum Karlsplatz mit Tempo 20 fahren kann, muss für die Bauarbeiten geschlossen werden. Vorgesehen ist, die alte Stützmauer abzutragen, eine Bohrpfahlwand neu zu errichten und davor eine Mauer aus Natursteinen zu setzen. Steine der alten Mauer werden dabei wiederverwendet. Wegen der bevorstehenden Arbeiten war außerdem die über 100 Jahre alte Rosskastanie an der Nikolaikirche überraschend gefällt worden. Das sorgt nach wie vor für kontroverse Diskussionen in der Stadt Eisenach. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hatte vor allem Sicherheitsgründe geltend gemacht. Die Bauarbeiten in dem Bereich dauern nach Angaben aus dem Rathaus voraussichtlich von Mitte Mai bis Mitte Dezember an. Der Auftrag an die Baufirma soll im April vergeben werden.