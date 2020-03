Eisenach. Punktuelle Verkehrseinschränkungen in Eisenach.

Arbeiten rund um Busbahnhof

In der Bahnhofstraße, Müllerstraße, Uferstraße und Schillerstraße sind in den Monaten März und April 2019 abschnittsweise halbseitige Straßensperrungen erforderlich. Auch Gehwegabschnitte werden davon betroffen sein. Darauf weist die Stadtverwaltung Eisenach in einer Mitteilung hin.

Grund für diese Verkehrseinschränkungen sind Tiefbauarbeiten für Versorgungskabel rund um den Busbahnhof, die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Tor zur Stadt“ stehen.

Betroffen sind an der Bahnhofstraße ein Bereich nahe des Hauptbahnhofes, in der Müllerstraße mehrere Punkte im Gehwegbereich sowie eine Ecke an der Kreuzung Müllerstraße / Schillerstraße / Uferstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April.

Die Eisenacher Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer die geänderten Verkehrsregelungen zu beachten.