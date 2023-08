Arbeitslosenzahl im Wartburgkreis steigt leicht an

Wartburgkreis. Noch sind zahlreiche Ausbildungsplätze in der Wartburgregion unbesetzt.

Mit einem Zuwachs von 581 Personen ist die Arbeitslosigkeit im Bereich der Agentur Thüringen Südwest gegenüber dem Monat Juli weiter um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr eine Quote von 5,1 Prozent angestiegen, vermeldet die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht.

„Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Monat August ist zunächst nichts Ungewöhnliches, sondern ein wiederkehrender saisonaler Effekt, der aber in diesem Jahr von einer kaum spürbaren wirtschaftlichen Entwicklung flankiert wird“, konstatiert Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Suhl. „Die deutsche Wirtschaft hat sich nach den stärksten Inflationserscheinungen zwar stabilisiert, die erhoffte Frühjahrsbelebung ist allerdings ausgeblieben. Ebenso wenig ist der Südwestthüringer Arbeitsmarkt in Schwung gekommen. Die Folgen sind eben steigende Arbeitslosenzahlen sowie ein nur zaghafter Zuwachs an neuen gemeldeten Arbeitsstellen.“

Im Wartburgkreis waren im August 7357 Menschen arbeitssuchend, das entspricht einer Quote von 5,6 Prozent. Auf dem Ausbildungsmarkt sind noch 265 Bewerber ohne Stelle, dagegen seien im gesamten Agenturbezirk Thüringen Südwest noch über 900 Ausbildungsstellen unbesetzt.