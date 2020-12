Die Kurzarbeit sorgt dafür, dass auch in Coronazeiten und dem Beginn des teilweisen Lockdowns die Zahl der Arbeitslosen in der Region Ende November sogar etwas zurückgegangen ist. Das vermeldet die Agentur für Arbeit.

In der Stadt Eisenach sind 1664 Menschen als arbeitslos gemeldet, 67 weniger als im Vormonat. Die Quote sank von 7,9 auf 7,6 Prozent. Im Wartburgkreis sind 3063 Menschen als arbeitslos gemeldet, und damit 152 weniger als noch Ende Oktober. Auch hier ging es mit der Quote nach unten, von 5,2 auf 5,0 Prozent.

Sorgen bereitet Agenturchef Wolfgang Gold vor allem die Entwicklung im Bereich der Arbeitslosen über 50 Jahre. Dort ist eine stete Zunahme der Fälle zu beobachten.

„Hier gilt es, Förderbedarfe schnell zu erkennen und gezielt mit gezielter Produktvergabe diesem Kurs entgegen zu wirken“. Die höchste Reduzierung an arbeitslos gemeldeten Menschen bei Jugendlichen und Jüngeren festzustellen. Da meldeten sich in Stadt und Kreis 82 Menschen unter 25 aus der Arbeitslosigkeit ab. Die Zahl der offenen Stellen ist sowohl in Eisenach (426) als auch dem Wartburgkreis (840) stabil im vergleich zum Vormonat, aber deutlich niedriger als im November des Vorjahres.