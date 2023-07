Archfeld eifert Lauchröden nach

Archfeld. Die 1. Highland-Games in Archfeld nehmen noch Teams auf.

Was die Lauchröder können, kann man in Archfeld auch. Am Samstag, 29. Juli, steigen im Herleshäuser Ortsteil die 1. Archfelder Highland-Games auf dem Ringgau-Hochplateau. Wie man so einen Wettbewerb nach schottischem Vorbild stemmt, hatte ein Team der Archfelder Kirmes bei den Lauchröder Spielen vor wenigen Wochen als Teilnehmer erfahren.

Kurzentschlossene können für die Hochlandspiele in Archfeld noch melden (highlandderclub-archfeld@t-online.de). Gefragt sind fünf bis acht Spieler pro Clan (Mindestalter 16 Jahre). Die Startgebühr beträgt 20 Euro. Alle Spieler bekommen abends freien Eintritt zur 3D-Eventband. Eventuell werden auch Startwillige ohne festes Team nach Lauchröder Vorbild in einem „bunten Haufen“ vereint. Falls nicht: Auch Zuschauer sind willkommen.