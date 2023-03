Argentinisches Flair in Eisenach

Eisenach. Vanesa Harbek tritt am 9. März im Hofbräu auf.

Die Latin-Blues-Queen Vanesa Harbek kommt nach Eisenach und tritt am Donnerstag, 9. März, im Hofbräu am Nikolaitor auf, teilt Andreas Wendisch von der Eventmanufaktur in Eisenach mit.

Für Harbek ist ihr drittes Album „Visiones“ eine Herzensangelegenheit. Es ist das bisher persönlichste Werk der in Berlin lebenden Argentinierin. In zwölf Songs nimmt Vanesa Harbek die Hörer mit auf eine musikalische Reise durch ihr Leben und ihre Seele, und drückt sich dabei nicht nur musikalisch, sondern auch visuell aus, denn zu jedem der zwölf Titel auf dem Album existiert auch ein Gemälde der Künstlerin.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es im Restaurant und unter der Telefonnummer: 03691/ 245 411 20.