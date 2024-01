Jensen Zlotowicz macht etwas Hoffnung und Mut

Liebe Schülerinnen und Schüler, vielleicht seid ihr heute nicht rechtzeitig in die Schule gekommen, weil Straßen blockiert waren und Busse warten mussten, weil Menschen den Verkehr behinderten. Weil der heutige Tag so bemerkenswert wie traurig ist, ist es ein guter Tag, um von guten Dingen zu berichten. Die habe nicht alle ich herausgefunden, man sollte sie sich aber merken: In Deutschland ist der Anteil des erneuerbaren Stroms auf über 50 Prozent gestiegen. Nur noch halb so viele Menschen haben im Vergleich zu 2019 einen Inlandflug gebucht. Das Deutschlandticket lässt den öffentlichen Nahverkehr boomen und die Ehescheidungen sinken beständig.