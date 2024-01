Eisenach . Polizeibeamte kontrollieren einen Autofahrer, der offenbar unter Drogen stand.

Polizeibeamte kontrollierten am Montagmorgen einen 30 Jahre alten Fahrer in der Nessetalstraße in Eisenach. Der mit ihm durchgeführte Drogentest reagierte laut Polizei positiv auf Cannabis. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.