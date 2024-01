Eisenach. Jahresplanung, Jahresempfang und Verwendung finanzieller Mittel auf der Tagesordnung

Am Mittwoch, 24. Januar, trifft sich der Ortsteilrat Neuenhof-Hörschel um 18.30 Uhr in der Gaststätte „Tor zum Rennsteig“ in Hörschel. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Eisenach hervor. Auf der Tagesordnung der Zusammenkunft stehen unter anderem die Jahresplanung 2024 sowie Jahresempfang 2024, die Verwendung finanzieller Mittel, Baumaßnahmen im Ortsteil und Mitteilungen der Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner.