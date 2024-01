Eisenach. Und kurz zuvor gibt es „Die Fledermaus“ aus Meiningen als Premiere in der Wartburgstadt

Am Donnerstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr hat die Johann Strauss Operette aus dem Staatstheater Meiningen auch in Eisenach Premiere: „Die Fledermaus“. Doktor Falke hat nicht vergessen: Einst wurde er nach einem Kostümball von seinem Freund Eisenstein volltrunken im Stadtpark liegen gelassen, sodass er am nächsten Morgen unter dem Spott der Bevölkerung in seinem Fledermauskostüm nach Hause gehen musste. Seitdem sinnt Falke auf Rache. Die Gelegenheit scheint günstig bei einem jener extravaganten Maskenfeste des russischen Prinzen Orlofsky, der nur eines von seinen Gästen verlangt: Amüsement.