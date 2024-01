Eisenach. Ortschronist als Referent in Eisenach

Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs lädt am Freitag, 12. Januar, um 18 Uhr zum Vortrag „Millinga, Melach, Mihla – thüringische und deutsche Geschichte am Beispiel des Werraortes Mihla“ in die Gedenkstätte „Goldener Löwe“ in Eisenach, Marienstraße 57, sehr herzlich ein. Referent ist Rainer Lämmerhirt (Unabhängige Wählergemeinschaft), Bürgermeister der Stadt Amt Creuzburg und Ortschronist seiner Heimatgemeinde Mihla.