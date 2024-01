Eisenach. Am Samstag, 13. Januar, öffnet sich der Vorhang für das Stück von Eugène Ionesco.

Man könnte meinen, schon ein einziges Nashorn sei für das kleine Theater am Markt (TAM) in Eisenach zu groß. Dass sich dort am Samstag gleich eine ganze Herde tummeln soll, scheint unvorstellbar. Noch unglaublicher ist, dass eben jene Nashörner nur Augenblicke zuvor leibhaftige Menschen waren, die sich auf offener Bühne in die monströsen Grauhäuter verwandelt haben.

Aber, so geschieht es wieder und wieder. Denn diesen Samstag, 13. Januar, um 19:30 Uhr, läuft das Stück „Die Nashörner“ des französisch-rumänischen Autors Eugène Ionesco. Der Meister des absurden Theaters lässt in seinem Stück eine ganze Stadt in den Abgrund blicken. Ein Mensch nach dem anderen verwandelt sich in ein Nashorn, voller Aggressivität und allem Menschlichen feind.

Ob Ionesco mit seinen Nashörnern die Anfälligkeit von Menschen für totalitäres Gedankengut thematisierte, ist bis heute umstritten. „Auch bei unserer Inszenierung ist das nicht endgültig festgelegt“, sagt Regisseurin Malin Burgau, die die „Nashörner“ mit vier Schauspielern, Viktoria Bertram, Sven Ehrich, Sabine Zänker und Dieter Salzmann, auf die Bühne bringt. Aber gleich zu Beginn erfahren die Zuschauer hautnah, was es heißt, wenn ein Nashorn durch die Stadt jagt.

Burgau lässt sich das Stück streckenweise als szenische Lesung entfalten, die mitgelesenen Regieanweisungen klingen dann bisweilen wie der Kommentar aus einem dramatischen Fußballspiel. „Alle Darsteller sind in mehreren Rollen aktiv“, sagt Burgau. In die Inszenierung eingeflossen sind auch Texte der Schauspieler, die während des Probenprozesses entstanden sind. Dazwischen bricht die Lesung immer wieder in Bühnenhandlung auf, bei der auch vier Salatköpfe eine Rolle spielen.

„Die Nashörner“ ist am 13. Januar um 19.30 Uhr im Theater am Markt, Goldschmiedenstraße 12, zu sehen. Karten gibt es online unter www.theaterammarkt.de.