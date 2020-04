Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch die Demokratie wieder hochfahren

Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube nicht, dass in der Regierung irgendwer plant, unsere Bürgerrechte auf Dauer zu beschneiden. Das Beispiel der Corona-App zeigt, dass es weiter gut ist, den Regierenden auf die Finger zu schauen, aber auch, dass Demokratie hierzulande funktioniert. Seinen Plan, die App zur Pflicht zu machen, musste der Minister aufgeben, weil der Widerstand zu groß war. Kontrolle hat funktioniert. Nun kommt die App auf freiwilliger Basis, wie es sein soll. Schwieriger ist es auf der lokalen Ebene mit der Transparenz. Ich weiß: Derzeit geht es nicht anders. In Nicht-Corona-Zeiten würden wir aber die derzeitige Hinterzimmer-Politik heftig kritisieren. Nicht nur der Landrat und die OB stimmen sich derzeit nur per Telefon-Konferenzen mit den Fraktionen ab, das passiert auch in den kleinen Städten und Gemeinden so. Und nicht einmal im Nachgang wird der Versuch unternommen, da Öffentlichkeit herzustellen, worüber denn geplauscht wurde.

Erfreulich, dass überall offensichtlich von den Verantwortlichen nur sehr dosiert und in echten Zwangslagen vom Mittel der Eilentscheidung Gebrauch gemacht wird, meist sogar mit den Fraktionen vorbesprochen. Das rechtfertigt das Vertrauen, das wir unsere Amtsträger/innen haben dürfen.

Nur: Auf Dauer geht es so nicht weiter. Nicht nur was Geschäfte, Schulen und Lokale angeht, muss wieder hochgefahren werden. Das betrifft auch die Demokratie von Berlin über Erfurt bis nach Eisenach und in den Kreis.