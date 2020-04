Auch gedruckte Bücher wieder zum Ausleihen

Die Nutzung der Onleihe über die Stadtbibliothek hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie zugenommen. Seit der Schließung ab 17. März nutzten 211 Mitglieder das Portal, um elektronisch Romane, Sachbücher oder Zeitungen auszuleihen. Insgesamt griffen im März 1305 Eisenacher Nutzer auf das Angebot zu. Man sich auch jetzt für die elektronische Medienausleihe anmelden. Auf der Internetseite der Stadtbibliothek wird erklärt, wie das funktioniert. Seit gestern kann man auch wieder direkt Medien vorbestellen und abholen. Bei diesem Sonderdienst werden per E-Mail oder telefonisch vorbestellte Medien zur Abholung bereitgestellt. Eine Rücknahme von ausgeliehenen Sachen gibt es nicht, auch der Zutritt zum Gebäude ist nicht möglich. Die Bestellung muss spätestens bis zum Vortag der Sonderservice-Tage erfolgen. Nutzer müssen bei Ausleihwünschen per Mail oder Telefon ihren Namen, die Nummer des Benutzerausweises und die gewünschten Titel angegeben. Wer abholt, soll an der Haupttür der Bibliothek klingeln und den Nutzerausweis vorzeigen. Dann erfolgt die Übergabe. Der Sonderservice wird zunächst am 9., 14., 16. und 17. April jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten. Per E-Mail ist die Bibliothek unter bibliothek@eisenach.de oder (03691) 7349678 erreichbar.