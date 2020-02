Auf der Mauer auf der Lauer

Kultur braucht Geld und nicht selten fehlt ihr das. Kulturschaffende sind froh über jeden Euro, der aus der Wirtschaft oder der öffentlichen Hand fließt. Dass die finanziell klamme Stadt Eisenach jährlich Kulturprojekte nach ihren bescheidenen Kräften fördert, ist löblich. Anträge für 2020 liegen längst auf dem Tisch. Der Kulturbeirat hat da ein Wörtchen mitzureden. Auch ein nicht in Eisenach ansässiger Verein spekuliert auf 2500 Euro für eine Theateraufführung, die er im Juni in einem Zug auf der Schiene in Wartha zeigen will. Das Theater am Markt, der Kunstverein, die Waldorfschule oder der Verein Eisenacher Städtepartnerschaften liebäugeln mit Förderung von bis zu 3000 Euro. 2500 Euro hat der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs beantragt. Sozialdezernent Ingo Wachtmeister ließ sich erklären, dass der Verein das schmiedeeiserne Geländer auf der Mauer an der Nikolaikirche sanieren lassen will. Das stamme aus der Zeit des Biedermeier, hieß es. Pragmatiker Wachtmeister gönnt jedem Verein den Zuschuss. Ob es die Mauer an dieser berühmt-berüchtigten Rosskastanie im Biedermauer, äh Biedermeier, wirklich schon gegeben hat, würde ihn aber mal interessieren. Sicher bringt das Stadtarchiv Licht ins Dunkel, ganz ohne Zuschuss.