Maria Crohn spielt die Hauptrolle in der Travestieshow im Kulturhaus Creuzburg.

Auf High Heels und im Glitzerfummel in Creuzburg

Das überwiegend weibliche Publikum feierte am Sonntagabend im Kulturhaus Creuzburg die Travestiekünstlerinnen Maria Crohn, Lady Maxime, Leslie London und Kevin Delcroix. Geboten wurde eine bunte Show aus Musik, Tanz und Parodie. Zu erfahren war beispielsweise, wie aus einem Mann eine Transe für die Bühne wird. So muss jede Menge geschnürt werden, damit eine Wespentaille entsteht. Das Thema Problemzonen traf den Nerv vieler Zuhörerinnen, die teilweise Tränen lachten. Bei den Gesangsnummern überzeugte Lady Maxime unter anderem mit einer Interpretation von „Tanz auf dem Vulkan“. Die Agentur Derks Entertainment aus der Nähe von Creuzburg will das sanierte Kulturhaus künftig mit Veranstaltungen beleben.