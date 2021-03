Aufkleber gegen Alltagsrassismus auf dem Eisenacher Markt

Solche großen Aufkleber wie vor dem Grenzlandmuseum in Teistungen sollen auch auf dem Eisenacher Markt und in der Karlstraße auf Alltagsrassismus hinweisen und soll zum Nachdenken anregen.

Mit einem Aktionstag am Donnerstag, 18. März, setzt die Lokale Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt tut gut“ in Eisenach und Wutha-Farnroda ein Zeichen gegen Alltagsrassismus. Mit großen Aufklebern „Vorsicht Vorurteile“ soll auf dem Markt und in der Karlstraße in Eisenach sowie im Wohngebiet Am Rotberg in Wutha-Farnroda auf Alltagsrassismus hingewiesen werden. Die Aufkleber werden auf dem Fußboden platziert mit dem Bezug darauf, dass viele Menschen über das Thema hinweg gehen.

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) unterstützt die Aktion und macht darauf aufmerksam, dass Vorurteile gegen andere im Alltag oftmals nicht wahrgenommen werden. Jeder sollte in seinem Umfeld rassistische Handlungen und Aussagen hinterfragen.

Die lokale Partnerschaft setzt sich seit 2007 gegen Rassismus und für Vielfalt in Eisenach und Wutha-Farnroda ein und beteiligt sich in diesem Jahr auch am Jahresprojekt „Das Trauma eines Landes: der NSU“.

Gefördert wird die lokale Partnerschaft durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“.

Kontakt: vtg.eisenach@googlemail.com oder telefonisch unter 0176 60 99 62 55.