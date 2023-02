Beim Frühjahrsputz im März 2022 ist in Eisenach viel Müll zusammen gekommen.

Aufruf zum Frühjahrsputz im März in Eisenach

Eisenach. Der Eisenacher Frühjahrsputz findet vom 6. bis 12. März statt. Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt bei der Stadtverwaltung anmelden.

In Eisenach findet vom 6. bis 12. März der Frühjahrsputz statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Erste Freiwillige hätten sich bereits bei der Stadt angemeldet.

Wer mitmachen möchte, kann formlos eine E-Mail an die Stadtverwaltung schreiben. Der städtische Umweltbereich koordiniere die Aktion. Bei Bedarf würden Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Die Abholung der gesammelten Abfälle an den vereinbarten Treffpunkten werde ebenso vom Fachgebiet organisiert. Für Fragen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch unter den Nummern 03691/670613, 670614 oder 670309 oder per E-Mail umwelt@eisenach.de erreichbar.

Zum Frühjahrsputz 2023 laden die Mitglieder des des Runden Tisches „Saubere Stadt“ ein. Dazu gehören die Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung, der Abfallwirtschaftszweckverband, verschiedene Bürgerinitiativen und kommunale Unternehmen wie die Umweltservice Wartburgregion GmbH.

Beim vorigen Stadtputz beteiligten sich mit Schulen, Kindergärten, Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Kirchgemeinden und Unternehmen mehr als tausend Freiwillige an der Aktion.