Aufstiegsparty auf dem Eisenacher Markt

Der verletzte Jannis Schneibel feiert inmitten der blau-weißen Fans in der Coburg-Arena den Aufstieg des ThSV Eisenach in die 1. Handballbundesliga.

Eisenach. Handballfans sind zum großen Saisonfinale des ThSV Eisenach auf dem Marktplatz eingeladen. Gefeiert wird der Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Kleine und große Handballfans sind am Sonnabend, dem 10. Juni, ab 15 Uhr auf dem Eisenacher Markt willkommen. Der ThSV Eisenach lädt zum Familienfest mit Hüpfburg, Malstraße und Schminken von Gesichtern ein. Es gibt allen Grund zu feiern, denn die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann hat den Aufstieg in die Erste Handballbundesliga geschafft. Die Spieler tragen sich am Sonnabend im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein und werden gegen 16.30 Uhr auf dem Markt erwartet. Dann ist Gelegenheit für Autogramme und Gespräche. Auf der Bühne wird es ein buntes Programm geben, unter anderem mit dem Eisenacher Tanzverein. Ab 21 Uhr spielt schließlich die Band „Rambling Stamps“. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.