Wartburgregion. Das Geistliche Wort: Gedanken über die vermehrte Anzahl an Kirchenaustritten in der Wartburgregion.

„Ich gehe!“ – so sagen sich in unserer Zeit viele. „Ich gehe, raus aus der Kirche. Ich trete aus.“ Immer wieder hören wir davon: In den Nachrichten, der Zeitung oder auch im Bekanntenkreis: Kirchenaustritt. Im letzten Jahr waren es wieder hunderttausende; und jeder Einzelne schmerzt. „Wollt ihr etwa auch weggehen?“ fragt Jesus seine Jünger – und Petrus antwortet: „Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du sprichst Worte, die Ewiges Leben schenken.“

Pfarrer Dr. Michael Beyer aus Oberellen. Foto: Norman Meißner

„Ich gehe!“ – so sagen es sich zu allen Zeiten viele Menschen. „Ich gehe – hinein in die Kirche“. Viele, unzählig viele Füße haben diesen Wunsch umgesetzt. Und dabei ihre Spuren hinterlassen auf uralten Kirchenstufen, Wegen und Gängen. Und so Mittelgänge geformt wie den in der St. Martinskirche in Lauchröden. Wege, die ausgetreten sind von den vielen Menschen, die hinein wollten in diese Kirche. Hinein in die Welt des Glaubens, der Geborgenheit bei Gott und der bedingungslosen Liebe. Hinein dorthin, wo… Jesus ist.

„Ich gehe!“ – aber wohin gehst Du, wird Jesus zu Beginn des Johannesevangeliums gefragt. Wo wirst Du bleiben, wo zu finden sein? „Kommt und seht!“ antwortet er ihnen schlicht. Kommt mit mir über die ausgetretenen Treppen und Gänge; kommt mit mir in die uralten und in die neuen Kirchengebäude; kommt mit mir überall hin, wo sich Christen versammeln. Wo sie gemeinsam singen, beten und auf mein Wort hören. Ja, und kommt mit mir zu den Menschen, die einander in Liebe begegnen. Dort werdet ihr mich finden. Dort bin ich; und dort bleibe ich. Und ich sage euch noch etwas: Dort werdet ihr sehen. Sehen, welche Kraft der Glaube schenken kann – auch heute. Auch morgen. Und auch Dir.