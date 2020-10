Ausländer bilden in Eisenach einen Beirat

Der Stadtrat hat zur Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit einen Ausländerbeirat gewählt. Dem Gremium gehören an: Ahmad Almohamad aus Syrien, Andrzej Czulak aus Polen und Khairi Khalaf Haji aus dem Irak. Aus Rumänien gab es keinen Bewerber, so dass dieser Platz nicht besetzt wird. Syrer, Polen, Iraker und Rumänen sind die vier Nationalitäten mit dem höchsten Bevölkerungsanteil in der Stadt Eisenach.

Die Spätaussiedler werden im Ausländerbeirat von Valentina Kriunenko vertreten. Weiter ist Monserrat Volkmann-Fragoso aus Mexiko in das Gremium gewählt worden. Ihre Nachrückerin ist Mukallari Erjona aus Albanien. Nachrücker für den syrischen Vertreter ist Fawaz Chikmhmous.

Die Stadträte Erwin Jentsch (Linke) und Dorothee Schwertfeger (CDU) sind beratende Mitglieder. Shrada Thapa-Schmidt von der Caritas vertritt die Organisationen aus der Migranten- und Flüchtlingsarbeit. Seitens der Stadtverwaltung vervollständigt Nicole Päsler als Integrationsmanagerin das Gremium.

NPD und AfD lehnten den Ausländerbeirat ab, ebenso wie ein von der Stadtverwaltung vorgelegtes Integrationskonzept.