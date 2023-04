Ausländerbeirat in Eisenach will Brücken bauen

Eisenach. Der Ausländerbeirat der Stadt Eisenach versteht sich als Brückenbauer. Er bietet regelmäßige Sprechstunden an.

Der Eisenacher Ausländerbeirat hat zur letzten Sitzung des Stadtrats einen Bericht über seine Arbeit vorgelegt. Das Gremium versteht sich als Bindeglied und versucht, Brücken zwischen Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürgern, zwischen unterschiedlichen Nationalitäten, Religionen und zu Vereinen und Institutionen zu bauen.

Das geschieht dem Bericht zufolge über Beteiligungen an Festen – zum Beispiel am Tag des Nachbarn in Eisenach-Nord oder an der Interkulturellen Woche. Regelmäßig werden zudem Sprechstunden angeboten – immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Seit August letzten Jahres gibt es außerdem eine Beratung speziell für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

„Es ist mir wichtig, dass der Fokus nicht darauf gerichtet wird, woher jemand kommt, sondern wie wir das gemeinsame WIR voranbringen können. Hierfür leistet der Ausländerbeirat einen wertvollen Beitrag“, betonte Ingo Wachtmeister (SPD), hauptamtlicher Beigeordneter.

Der Ausländerbeirat ist ehrenamtlich tätig und wird jeweils für die Amtszeit des Stadtrates gewählt. Seine zentrale Aufgabe ist es, die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner zu vertreten. Dazu werden Empfehlungen, Vorschläge und Stellungnahmen erarbeitet.