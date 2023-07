Ausstellung in Eisenacher Wohngemeinschaft eröffnet

Eisenach. Eine Wohngruppe der Diako und der Kunstverein Eisenach haben eine gemeinsame Ausstellung auf den Weg gebracht.

Die Stadt feiert den 100. Geburtstag der Ehrenbürgerin Avital Ben-Chorin. Die Frau des jüdischen Religionsphilosophen Shalom Ben-Chorin wurde als Erika Fackenheim in Eisenach geboren und wuchs hier auf. Als die Verfolgung durch die Nazis wuchs, wanderte sie mit 13 Jahren nach Palästina aus.

Avital Ben-Chorin setzte sich zeitlebens für den Dialog und die Versöhnung zwischen Juden und Christen ein. Im ehemaligen Wohnhaus der Familie Fackenheim in der Schmelzerstraße befindet sich das Gemeinschaftliche Wohnen Schmelzerhof der Diako Thüringen. Dort eröffnet am 3. Juli, 17 Uhr, das inklusive Kunstprojekt „Erinnerungen an Avital“ mit Fotodrucken der Ehrenbürgerin und Textpassagen aus ihrem Gedichtbuch, begleitet vom Kunstverein Eisenach.