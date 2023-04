Australischer Pianist gastiert im Eisenacher Bachhaus

Eisenach. Werke von Pachelbel, Buxtehude und Bach sind am 14. April 2023 in Eisenach zu erleben.

Der Australier Anthony Romaniuk spielt am Freitag, 14. April, im Eisenacher Bachhaus. Zu hören ist der Pianist laut einer Pressemitteilung ab 19.30 Uhr im Rahmen der „Thüringer Bachwochen“.

Romaniuk habe zunächst klassisches Klavier an der Manhattan School of Music studiert und danach Cembalo und Hammerklavier an den Konservatorien von Amsterdam und Den Haag in den Niederlanden. Auf den barocken Tasteninstrumenten des Eisenacher Bachhauses spiele er am Freitag dann Werke von Pachelbel, Buxtehude und der Bach-Familie. Der Eintritt zum Konzert kostet 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Karten im Vorverkauf gibt es im Bachhaus am Frauenplan 4 unter der Telefonnummer 03691/79340 oder per E-Mail unter info@bachhaus.de.