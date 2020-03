Eisenach. Die Wartburg-Sparkasse ist in Berlin ausgezeichnet worden. Sie gehört laut eines Tests zu den besten Banken Deutschlands.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Wartburg-Sparkasse

Im Axel-Springer Haus in Berlin wurden kürzlich die besten Banken und Sparkassen Deutschlands mit dem „Die Welt Qualitätspreis“ ausgezeichnet. Dazu gehört die Wartburg-Sparkasse. Sie belegte beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest jeweils Platz 1 bei der Beratung von Firmenkunden und zur Baufinanzierung in Thüringen. Bei der Beratung von Privatkunden erreichte sie Platz 2.

Anja Walther nahm stellvertretend für den Vorstand die Sonderauszeichnung in Berlin entgegen und betont: „Die Auszeichnung gebührt unseren Teams in den Filialen, die ihren Kunden persönlich mit Rat und Tat in allen Lebenslagen zur Seite zu stehen. Zudem ist ein solcher Qualitätspreis von renommierter und unabhängiger Stelle ein Zeichen für uns, kompetent und zukunftsorientiert aufgestellt zu sein.“