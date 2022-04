Auto einer Frau aus Bad Salzungen beschädigt

Bad Salzungen. Als die 48-Jährige zu ihrem Auto kam, stellte sie Beschädigungen an der linken Seite fest. Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat den Honda einer 48-Jährigen beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen. Als die Frau ihr Auto am Sonntag gegen 18.30 Uhr abstellte, war dieses noch unbeschädigt.

Am Montag stellte die 48-Jährige gegen 8 Uhr Beschädigungen an der linken Seite ihres Autos fest. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 03695 551-0 melden.

