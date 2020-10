Auto kollidiert mit Radfahrer in Behringen: 80-Jähriger schwer verletzt

Behringen. Bei einem Unfall in Behringen Wartburgkreis) ist am Samstag ein 80-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Ein 80-jähriger Radfahrer und ein 19-jähriger Autofahrer waren am Samstag, gegen 14 Uhr, auf der Hauptstraße in Richtung Eisenach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Radfahrer auf Höhe der Einmündung in die Straße „Inselsbergblick“ nach links abbiegen. Zeitgleich habe der Autofahrer den Radfahrer links überholen wollen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision, bei der der 80-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen gesucht

Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegengenommen.