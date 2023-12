Autofahrer lässt Schwerverletzten auf der Straße liegen

Wildeck-Obersuhl Ein Fußgänger ist in Wildeck an der Grenze zu Thüringen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Bereits in den frühen Morgenstunden des 3. Dezember kam es in Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld -Rotenburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, teilt die Landespolizeiinspektion Gotha am Dienstag mit und veröffentlicht ein Hilfsgesuch der hessischen Kollegen.

Demnach war der Mann in der Zeit von etwa 3.20 bis 4.40 Uhr als Fußgänger in der Eisenacher Straße unterwegs und wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Auto erfasst. Anschließend blieb der Fußgänger schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer suchte das Weite, ohne jegliche Hilfe zu leisten. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Aufmerksame Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit waren, fanden das Unfallopfer auf der Straße liegend und leisteten Erste Hilfe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsste es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Skoda Kodiaq handeln weiß, beige oder hellgrau. Der Wagen könnte Baujahr 2017 bis 2022 sein. Das Auto müsste eine Beschädigung im Frontbereich, insbesondere im Bereich des vorderen linken Radkastens, aufweisen.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sucht die Polizei nun dringend nach dem flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrer. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/Fulda unter Telefon: 06623/ 9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache .

