Automobilbaustiftung sichert sich die Markenrechte

Die Stiftung Automobile Welt Eisenach konnte sich dank intensiver Bemühungen von Kuratoriumsmitglied Thomas Pfeil jetzt sämtliche Markenrechte an den Motorhauben-Emblemen sowie an den geschwungenen (311) und eckigen (353) Schriftzügen am Heck dieser beiden Wartburgtypen und die Wortmarke Automobilwerk Eisenach sichern. Große Unterstützung bei der komplizierten Rechtesicherung erfuhr Thomas Pfeil, der hier zwei neue Modellbausätze von einem 353-Polizei-Wartburg und einem 353-Wartburg-Kombi zeigt, von Wartburgfan Lars Büttner vom Ersten Deutschen Wartburg-Fahrer-Club.