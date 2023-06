Automobilstadt lockt Autofreunde aus fernen Ländern an

Eisenach. „First Mustang Club of Germany“ und der Corvette-Club rollen mit ihren Achtzylinder-Kultautos durch die Wartburgstadt Eisenach.

Eigentlich dominieren auf dem Gelände rund um das Museum „automobile welt eisenach“ zumeist die typischen Klänge der Zweitakt-Wartburgmotoren, aber dieser Tage röhrten ganz andere, ungewohnte 8-Zylinder-Töne auf dem Areal an der Friedrich-Naumann-Straße in Eisenach.

„Der Sound von rund 130 Ford-Mustang-Fahrzeugen mit ihren V8-Motoren bestimmte am Pfingstwochenende das Areal des ehemaligen Wartburg-Werkes“, erzählte Reinhard Schäfer, Geschäftsführer des Vereins „Automobilbau-Museum Eisenach“ (AME). Der „First Mustang Club of Germany“ lud erstmalig seine Mitglieder zu einem Jahrestreffen in die Wartburgstadt Eisenach ein.

Beim Treffen vom „First-Mustang-Club of Germany“ auf dem Gelände rund um das Museum „automobile welt eisenach“ wird das alte Produktionsgebäude O1 in buntes Licht getaucht. Foto: Reinhard Schäfer

Der Sound der Achtzylinder

Bereits am Freitag rollten die ersten Oldtimer, wobei es sich ausschließlich um Fahrzeuge der Jahre 1964 bis 1973 der amerikanischen Marke handelte, auf das Gelände am Hörselufer. Standesgemäße Rockmusik unterhielt die Club-Mitglieder am Samstag bestens auf einer Bühne.

Die Mustang-Freunde unternahmen zahlreiche Ausfahrten in die Region, besuchten das Automobilbaumuseum und wurden äußerst sättigend verpflegt. Interessierte Gäste freuten sich über angebotene Mitfahrten, um die Faszination des Kultautos Ford Mustang mit seinem typischen V8-Sound hautnah zu erleben.

Der Samstagabend endete mit einer beeindruckenden Lichtshow, durch die das altehrwürdige AWE-Gebäude O1 sich zum Kunstobjekt verwandelte.

Beim Jahrestreffen des „First-Mustang-Club of Germany“ parken die unterschiedlichsten Modelle des Klassikers auf dem Gelände rund um das Museum „automobile welt eisenach“. Foto: Reinhard Schäfer

Viele Mustang-Freunde erstmals in Thüringen

Am Sonntag erlebten die Mustang-Freunde in Eisenach reichlich Kultur mit Besuchen auf der Wartburg und verschiedenen Museen, bevor die meisten Mustang-Besitzer am Abend wieder die Heimreise antraten.

Bunt-leuchtende Fassade beim „First-Mustang-Club of Germany“ auf dem Gelände rund um das Museum „automobile welt eisenach“. Foto: Reinhard Schäfer

Viele der Mustang-Besatzungen brausten das erste Mal nach Thüringen. „Selbst aus der Städte-Partnerstadt Marburg war eine Mustang-Besatzung erstmalig in Eisenach“, erfuhr Reinhard Schäfer aus Gesprächen mit den Automobilfreunden. Er lobte die Mitglieder vom Verein „Automobilbau-Museum Eisenach“, die mit ihren helfenden Händen dieses Wochenend-Treffen zu einer unvergesslichen Erinnerung für die Mustang-Freunde machten.

Corvette-Liebhaber auf Ausflug

Am Samstag füllt sich der Eisenacher Markt im Zehn-Sekunden-Takt komplett mit Autos einer anderen amerikanischen Fahrzeugmarke, aber ebenfalls mit Achtzylinder-Motoren. Das 16. Internationale Corvette-Club-Pfingsttreffen auf dem Suhler Ringberg nutzen mehr als 200 Fahrer mit ihren Autos zu einem Ausflug in die Wartburgstadt.

Die Corvette-Liebhaber kommen aus weiten Teilen Deutschlands sowie aus Europa: darunter Fahrer aus Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Italien und Luxemburg, aus Polen, Schweden, Österreich, der Schweiz und aus Tschechien.

Teilnehmer aus Kalifornien und sogar Australien

Sogar aus dem US-Bundesstaat Kalifornien reisen sechs Teilnehmer an, die knapp 60 Meilen von San Francisco zu Hause sind. Ihre drei Corvetten „segelten“ auf einem großen Kahn über Los Angeles nach Rotterdam, wo sie von holländischen Freunden in Empfang genommen wurden. Im Dutch Corvette Museum Amsterdam zwischengeparkt ging es dann zum Clubtreffen.

Den weitesten Weg legte jedoch der 79-jährige Colin Young zurück. Der frühere Autohändler und Werkstattinhaber aus Brisbane (Queensland) in Australien besitzt drei dieser amerikanischen Sportfahrzeuge. Von der neuesten Modellreihe gibt es bereits vollelektrische Exemplare.