Guten Morgen: Bach ohne eigene Quelle

In einigen Gymnasien ist die Internetplattform Wikipedia als Info-Quelle außen vor. Es stimme nicht immer, was dort steht, ist eine Begründung. Und tatsächlich, der Bach Ifta entspringt nicht am Klingborn, wie es bei Wikipedia heißt. Die alten Iftaer wie Helmut Fischer oder Harald Rohleder wissen es.

Die Ifta hat keine eigene Quelle, sondern entsteht aus dem Zusammenfluss von Lüderbach und Sommerbach westlich des Klingborns. Dass Ifta von dort heute sein Trinkwasser bezieht und nicht mehr aus der Lüderbach-Quelle in Hessen, ist eine alte Geschichte, einem ersten Ost-West-Konflikt geschuldet, als es da noch kein geteiltes Deutschland gab. Lüderbach und Ifta waren sich ob des Trinkwassers nicht grün, was die Iftaer um 1947 dazu bewog, eine eigene Quelle zu bauen.

Heute geht die Mär, das das passierte, weil man befürchtete, der „böse Westen“ könnte das Iftaer Trinkwasser vergiften. Quatsch, sagen die Alten, war doch weit vor dem Mauerbau. Obwohl der Bachlauf unter dem Mensch gelitten hat, ist die elf Kilometer lange Ifta ein Kleinod, jetzt sogar gut zu bewandern. Wer dabei das versteckte Mühlenwehr gen Creuzburg mit der sprudelnden Kaskade entdeckt, wird es nicht bereuen.