Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bachs „Air“ aus des Kantors „Wohnzimmer“

Für Christian Stötzner dürfte die Georgenkirchen schon so etwas wie sein zweites Wohnzimmer sein. Auch der Georgenkirchenkantor beteiligt sich an der Aktion „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“. An der dortigen Orgel hat er gemeinsam mit Hans-Christoph Fichtner (Geige) zu Bachs Tauftag dessen Stück Air eingespielt. Zauberhafte Klänge in der Taufkirche des großen Sohnes der Stadt. Die beiden Musiker setzen den Reigen der kleinen Konzerte zur Aktion fort.

Die Idee ist, eine Reihe von Musikbeiträgen von Künstlern aus der Wartburgregion unter dieser Marke im Internet zusammenzufassen. Daher haben wir einige Musiker gebeten, uns jeweils ein eigenes Werk auf Video aufzunehmen und uns zur Verfügung zu stellen. Diese Musikstücke packen wir via Youtube in eine Playlist, die über die Internetauftritte dieser Zeitung abrufbar ist. Wir wollen so jeden Tag den Menschen, die sich das anschauen, für ein paar Minuten mit Musik ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Hans-Christoph Fichtner Foto: Christoph Fichtner

Der erwünschte Nebeneffekt ist dabei, dass wir gleichzeitig zeigen, wie unglaublich vielfältig, schön und faszinierend die Musiklandschaft in Eisenach und Umgebung ist. Und damit auch, was durch die Corona-Krise mit ihren Beschränkungen des kulturellen Lebens in Gefahr ist. Wir wollen zeigen, wie wichtig es ist, diese Musiklandschaft mit ihren vielen tollen Menschen über die Viruskrise zu bringen und für uns zu erhalten.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte: Musik gegen den Corona-Blues

Weitere Musiker sind eingeladen,sich zu beteiligen

Die stilistische Breite ist groß: Es gibt Klassik, Klezmer, Rock, Pop und Rap und ein Violinen-Duo. Bis jetzt. Es sind weitere Musikerinnen, Musiker und Gruppen eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. (Wer mitmachen mag, per E-Mail an p.rossbach@tlz.de melden; dann gibt es die Hinweise, wie es funktioniert). Auf den Internetseiten dieser Zeitung ist die Playlist der Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte freigeschaltet. Bisher sind die ersten vier Stücke von drei Gruppen zu erleben. Nach und nach wird dann ab Donnerstag jeden Tag, 10 Uhr, ein weiteres Video hinzugefügt. So dass die Vielfalt der Künstler, der Gruppen, der Musikrichtungen für jeden hörbar wird. In der Zeitung selbst stellen wir jeden Tag den betreffenden Künstler oder die neue Gruppe in einem kleinen Porträt vor.

Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner Foto: Norman Meißner

Christian Stötzner ist 52 Jahre alt. Bereits als Kind sang der heutige Georgenkirchen-Kantor und Organist in der Kurrende, dann im Leipziger Thomaner-Chor. „Ich bin in die Kirchenmusik von Kindheit an hinein gewachsen“, so Stötzner.

Barock, Klassik und Romantik – besonders Johann Sebastian Bach – zählt er zu seinen bevorzugten Stilrichtungen. Musik gehört zu seinem Leben, hat „eine sehr, sehr hohe Bedeutung“. Seine Teilnahme am Projekt zugesagt hat er, weil „weil ich darum gebeten wurde und weil ich denke, dass es ein schönes Projekt ist“. Hans-Christoph Fichtner ist Stadtkirchner in Eisenach und ebenfalls 52 Jahre alt. Barockmusik ist seine Welt. Über seine musikalische Familie ist er zur Musik, zur Geige gekommen. Mit seiner Teilnahme am Projekt möchte Fichtner, der auch dem Ensemble der Mitteldeutschen-Barock-Compagney angehört, gern seine Freude an der Musik teilen.

Christian Stötzner und Hans-Christoph Fichtner sind bei den „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ mit einem der bekanntesten Werke Bachs zu erleben: Air.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte: Musik gegen den Corona-Blues