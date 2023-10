Backtag an den Heimatstuben

Seebach. Der Seebacher Heimatverein steht wieder früh auf.

Und sie tun es wieder: Die Mitglieder des Heimatvereins Seebach werden wieder zu nachtschlafender Zeit aufstehen und den Ofen an den Heimatstuben in der Hauptstraße anheizen. Am Samstag, 14. Oktober, laden die Ehrenamtlichen zum Backtag ein. Sie zaubern dann Brot, Brötchen und Handbrot. Der Verkauf startet an den Heimatstuben um 11 Uhr. Und wer vom leckeren Duft aus der Backstube sofort Hunger bekommt, kann sich eine Bratwurst vom Rost holen.