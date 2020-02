Backtag wie hier mit Hartmut Kost, ist am, Sonntag wieder an der Heimatstube in Seebach angesagt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Backtag lockt an die Seebacher Heimatstube

Der nächste Backtag steht am Samstag, 29. Februar, in der Heimatstube in Seebach an. Für die Mitglieder des Heimatvereins heißt es dann wieder ganz früh aufstehen, um die Leckereien wie Sauerteigbrot, Brötchen und Bratwurst im Schlafrock pünktlich in den Ofen zu bekommen. Ab 11 Uhr startet der Verkauf.