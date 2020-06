Die Anlage am Gradierwerk in Bad Salzungen.

Bad Salzunger Gradierwerk darf doch öffnen

Ab 6. Juni kann das Bad Salzunger Gradierwerk nun doch, wenn auch nur in Teilen, wieder genutzt werden. Die Sole-Inhalation ist aufgrund der Corona-Auflagen zunächst nur an den Gradierwänden möglich. Das teilte das Kur- und Touristikunternehmen am Donnerstag mit. Geöffnet ist täglich von 8 bis 19 Uhr. Aufgrund der Einschränkungen können nicht alle Anwendungen wie gewohnt genutzt werden. Daher wird der Eintrittspreis auf 3,50 Euro reduziert.

Vorstand Daniel Steffan erklärte, man hoffe, dass auch die übrigen Beschränkungen aufgehoben werden. Zudem hat er Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zu einem Arbeitsbesuch eingeladen, um mit ihr über die Stärkung Bad Salzungens als Schlüssel-Heilbad für die Behandlung von Atemwegserkrankungen zu reden. red