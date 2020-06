Baden im maroden Schwimmbad von Burkhardtroda ist Illusion

Burkhardtroda. Ortsteilbürgermeister Uwe Rodeck (parteilos) sieht Chancen, dass Burkhardtroda nach 2006 in naher Zukunft wieder ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen wird. Damit könnten Investitionen im Dorf angeschoben werden. Das ehemalige Schwimmbad ist seit etwa fünf Jahren so leck, dass sich das Becken nicht mehr vollständig mit Wasser füllt. Nur Hunde baden noch darin. Ein offizieller Badebetrieb in der morbiden Anlage ist Illusion. Das Umfeld ist mittlerweile feucht. Die nahe Freiluftbühne hatte der Forst im Vorjahr abgerissen.