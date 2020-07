Badenixen in der Eisenacher Karlstraße

Die roten Badenixen zogen am Samstag die Blicke der Passanten in der Eisenacher Karlstraße auf sich. Sarah Dittrich (Bildmitte, mit Schleier) aus Eisenach heiratet im September und hatte die Aufgabe, so viel Geld wie möglich für den Junggesellinnenabschied einzusammeln. Unterstützt wurde sie von ihren Freundinnen Jana, Yvonne, Nathalie, Lisa, Eileen und Sandra. Gegen einen Obolus gab es kleine Preise zu gewinnen, die Sarah in einem Bauchladen präsentierte. Mit dem Erlös wollen sich die Frauen eine Fahrt nach Berlin finanzieren.