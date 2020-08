Bagger stürzt in Baugrube auf Schulgelände

Eisenach. Bei Bauarbeiten an der Waldorfschule Eisenach ist ein Bagger in eine Baugrube gestürzt. Das schwere Gerät blieb kopfüber in der Grube liegen.

Bei Bauarbeiten an der Waldorfschule Eisenach in der Ernst-Thälmann-Straße ist am Freitag gegen 12.15 Uhr ein Bagger in eine Baugrube gestürzt.

Das schwere Gerät stürzte aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts in die Baugrube. Der Bagger überschlug sich und blieb kopfüber in der Grube liegen. Der 57-jährige Baggerfahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ob ein technischer Defekt oder ein Fehler des Baggerfahrers die Ursache des Unfall war, wird derzeit untersucht. Ein Fremdverschulden kann gegenwärtig ausgeschlossen werden.

