Bald Metal-Klänge an der Burgruine Brandenburg

Eisenach. Verein „Burgbrand Musikkultur Club“ organisiert die inzwischen dritte Auflage des gleichnamigen Metal-Open-Air bei Lauchröden.

Musikfreunde der härteren Gangart dürfen sich wieder auf ein recht langes Heavy-Metal-Wochenende voller Livemusik unter freiem Himmelszelt freuen. Bei den Mitstreitern des Vereins „Burgbrand Musikkultur Club“ steigt die Anspannung und das Arbeitspensum, um das für das erste Augustwochenende geplante „3. Burgbrand Open Air“ vor historischer Kulisse der Burgruine Brandenburg bei Lauchröden vorzubereiten. Vereinschef Tobias Scholl und seine Mitstreiter stecken das ganze Jahr über Woche für Woche viele Stunden freier Zeit in die Organisation. „Im Kern sind wir zu fünft, aber für den Auf- und Abbau sowie den Tresen-Dienst beim Festival sind es dann 30 Unterstützer“, erzählt der Eisenacher Tobias Scholl, bei dem die Anspannung nun merklich ansteigt.

Der Vorsitzende vom Verein „Burgbrand Musikkultur Club", Tobias Scholl, hat in nächster Zeit noch viel zu erledigen und zu organisieren, damit das Metal-Festival problemlos über die Bühne geht. Foto: Norman Meißner

Nachdem zum ersten Festival etwa 150 Gäste kamen, hoffen die Organisatoren wieder auf etwa 250 Metal-Freunde, so viele, wie im Vorjahr die zweite Auflage an der Burgruine besuchten. Am Dienstag vor dem Festival-Wochenende startet der Aufbau von Bühne, Technik, Versorgungsständen sowie Stromgenerator und am darauffolgenden Montag der Abbau. „Ich nehme extra Urlaub“, sagt Tobias Scholl.

Die derzeit insgesamt 40 Vereinsmitglieder beschränken sich nicht nur darauf, das Festivalgelände nach der Veranstaltung entsprechend zu säubern, sondern legen bei Arbeitseinsätzen mit dem Brandenburgverein selbst fleißig Hand an. „Beim ersten Einsatz haben wir Gräben für Strom- und Wasserleitungen geschachtet und im zweiten Jahr Burg-Gemäuer für die Sanierung von Wildwuchs freigeschnitten“, erzählt Tobias Scholl. Mitglieder des gemeinnützigen Vereins, den das Amtsgericht Eisenach 2020 einträgt, übernehmen zum Erhalt der historischen Burganlage auch im Brandenburgverein immer mehr Verantwortung.

Auch zum „3. Burgbrand Open Air“ kommen die Organisatoren ihrem Anspruch nach kultureller Regionalität wieder gern nach – von den 15 Live-Bands kommt knapp die Hälfte aus Thüringen. „Octofuzz ist eine Stonerrock-Band aus Erfurt, die klassischen Dessert-Rock spielt“, freut sich der Vereinschef auch auf deren Auftritt. Ferner freut er sich auf „Below A Silent Sky“ aus Ilmenau, die Instrumental Post Metal, Sludge und Psychedelic spielen, sowie auf das Powertrio „Black Molotow“, das sich 2018 in Erfurt gründete. Aus Thüringen kommen ferner „Into The Void“ (Bad Frankenhausen), „Trojaner“ (Erfurt) und „Vast Pyre“ (Eisenach).

Die Berliner Speed-Metal-Punk-Band „Indian Nightmare” und „Dust Bolt“, eine Thrash-Metal-Band aus Landsberg am Lech, die 2006 gegründet wurde, gehören mit der seit zwei Jahrzehnten bestehenden Speed- und Thrash-Metal-Kapelle „Rezet“ aus Schleswig zu den Zugpferden des Festivals. Ferner dürfen sich die Freunde der musikalisch härteren Gangart am 5. August auf die beiden Berliner Bands „Reactory“ (Thrash-Metal) und „Cannabineros“ sowie „Eremit“ aus Osnabrück mit ihrem Gitarristen und Sänger Moritz „Mo“ Fabian freuen. Das Festivalprogramm ergänzen zudem „Mortal Terror“ aus Kassel und die in Thüringen gegründete Black-, Death- und Thrash-Metal-Combo „Warlust“.

